В Вытегорском районе отравились дети

В Вытегорском районе следствием устанавливаются обстоятельства заболевания детей на отдыхе в образовательном центре. Как сообщили СМИ, в общеобразовательном учреждении "Корабелы Прионежья" выявлено несколько случаев острой кишечной инфекции. По предварительным данным, 7 детей пострадали, одного ребенка направили в местную больницу.

Руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Юрьевич Яшин поручил территориальному следственному отделу проведение процессуальной проверки и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает СУ СК РФ по Вологодской области в официальном сообщении.