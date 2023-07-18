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НовостиПроисшествия18 июля 2023 20:25

В Вытегорском районе отравились дети

Следователи проводят проверку
Источник:kp.ru

В Вытегорском районе следствием устанавливаются обстоятельства заболевания детей на отдыхе в образовательном центре. Как сообщили СМИ, в общеобразовательном учреждении "Корабелы Прионежья" выявлено несколько случаев острой кишечной инфекции. По предварительным данным, 7 детей пострадали, одного ребенка направили в местную больницу.

Руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Юрьевич Яшин поручил территориальному следственному отделу проведение процессуальной проверки и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает СУ СК РФ по Вологодской области в официальном сообщении.