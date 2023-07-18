Музеи целый день будут работать бесплатно для вологжан

Вологжан приглашают 19 июля бесплатно в музеи. Традиционно каждую третью среду месяца проводится эта акция. Напомним, бесплатный билет выдается при предъявлении паспорта либо другого документа, подтверждающего прописку на территории региона. А школьники и студенты могут, предъявив студенческий билет или справку, независимо от места жительства.

Бесплатно можно будет посетить Вологодскую областную картинную галерею, Великоустюгский государственный музей- заповедник, Белозерский областной краеведческий музей и ряд других районных учреждений культуры.

Акция проходит в Вологодском музее-заповеднике, открыты отдел истории и природы, художественный отдел, залы Юго-Западной башни, Музей кружева, музей «Мир забытых вещей», Дом купца Самарина, этнографический музей «Семёнково», музей «Вологодская ссылка», а также Софийский собор.