Водитель попал под колесо своей "Газели" в Череповце

В Череповце водитель "Газели" попал под колеса собственного авто. ДТП случилось 18 июля около 8:15 у дома № 128 по улице Краснодонцев.

Как сообщает городское ГИБДД, 57-летний мужчина вышел из грузовой "Газели", поставив ее под разгрузку. Однако грузовик покатился, автомобилист попытался остановить его, но поскользнулся, потерял равновесие и упал под колесо. Череповчанин получил травму руки. Он был на скорой доставлен в вологодскую областную больницу № 2. Обстоятельства происшествия уточняются сотрудниками ГИБДД.