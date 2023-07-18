В Великом Устюге 41-летняя особа убила сожителя и изощренно надругалась над телом

В Великом Устюге будут судить женщину: она убила своего сожителя, используя нож и веревку, надругалась над телом - расчленила и отрезала половой орган, а потом свезла останки в сарай. Дело расследовано и вскоре особа предстанет перед судом.

В Великоустюгский районный суд поступило уголовное дело по обвинению 41-летней местной жительницы.

"Суду предстоит разобраться в обстоятельствах дела и дать правовую оценку действиям обвиняемого. Напомним, органами предварительного следствия женщина обвиняется в убийстве своего сожителя, расчленении его тела и отрезании у трупа полового органа. Заседание назначено на 1 августа 2023 года", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Преступление совершено в апреле 2023 года. Мать обеспокоилась, что ее 44-летний сын пропал и не выходит на связь в течение двух недель. Полиция наведалась к сожительнице и та призналась в убийстве мужчины. Фрагменты тела потерпевшего были обнаружены в хозяйственной постройке на улице Заовражской в Великом Устюге.

По версии следствия, злоумышленница была пьяна. В квартире на ул. Шмидта, в ходе ссоры ударила ножом сожителя и задушила его веревкой. Затем она надругалась над его телом, расчленила, упаковала фрагменты в мешки и перевезла на тележке в хозяйственную постройку, принадлежавшую убитому.