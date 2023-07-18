Вологжанин Юрий Казунин погиб в зоне СВО

В Вологодскую область пришла похоронка. На своей странице ВКонтакте глава Вологодского округа Сергей Жестянников сообщил, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб Юрий Казунин.

Юрий жил в поселке Федотово. На фронт отправился добровольцем в октябре прошлого года. Дата гибели - 22 июня. Он погиб при выполнении боевого задания. У вологжанина остались жена и дети.

«Сослуживцы отзываются о Юрии как о надежном и мужественном товарище, который никогда бы не бросил в сложной ситуации. Выражаю искренние соболезнования родителям, которые воспитали настоящего героя», – написал Сергей Жестянников.