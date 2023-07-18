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НовостиОбщество18 июля 2023 9:33

В Череповце девушку вытащили с края моста через Ягорбу

Находчивость проявил очевидец Павел Монахов
Иван Чухнин

В Череповце влюбленные поссорились и девушка едва не упала с моста через Ягорбу. Очевидец сумел предотвратить трагедию.

Об этом сообщает портал НьюсВо. Имя героя - Павел Монахов. Он увидел, что парочка ссорится. И девушка уже перелезла через перила моста, могла в любой момент сорваться. Парень держал ее за руки. Но пара была нетрезва, ссора продолжалась и непонятно, чем бы это закончилось. Большинство прохожих шло мимо, удивленно смотрели на происходящее и не предпринимали никаких шагов. Павел Монахов сразу понял, что нужно спешить. Он позвонил в соответствующие службы. И в итое никто не пострадал, девушку вытащили, беда была предотвращена.