В Череповце девушку вытащили с края моста через Ягорбу

В Череповце влюбленные поссорились и девушка едва не упала с моста через Ягорбу. Очевидец сумел предотвратить трагедию.

Об этом сообщает портал НьюсВо. Имя героя - Павел Монахов. Он увидел, что парочка ссорится. И девушка уже перелезла через перила моста, могла в любой момент сорваться. Парень держал ее за руки. Но пара была нетрезва, ссора продолжалась и непонятно, чем бы это закончилось. Большинство прохожих шло мимо, удивленно смотрели на происходящее и не предпринимали никаких шагов. Павел Монахов сразу понял, что нужно спешить. Он позвонил в соответствующие службы. И в итое никто не пострадал, девушку вытащили, беда была предотвращена.