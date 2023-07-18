В Череповце на заборе появилась столетняя история города в картинках

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Историю Советского проспекта в Череповце рассказала заборная живопись. Граффити на железной ограде о жизни города стали еще одной достопримечательностью.

– Тут показаны 100 лет развития Советского проспекта в XX веке, – говорит мэр Череповца Вадим Германов.

Участок на перекрестке Советского проспекта и улицы Карла Либкнехта еще с 90-х годов был в частной собственности. По словам мэра, его владельцы периодически менялись, но постоянным оставалось только одно — страшный забор. И вот - он преобразился. Картину нарисовал череповецкий учитель физики Борис Исаков, он работал над ней шесть лет, с 2001 по 2007 год. А сейчас граффити на улице выполнил художник Олег Иванов. Деньги на реализацию проекта выделила компания «Северсталь».