Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июля 2023 4:20

На Вологодчину идет циклон с дождями и похолоданием

Неустойчивая погода сохранится всю неделю
Иван Чухнин

Во вторник западные, а затем и центральные районы области окажутся под влиянием активного и обширного атлантического циклона, начнутся дожди, местами - грозы. Дневная температура будет высокой, но уже в среду температура будет падать.

А дожди придут в восточные районы области. За ними придет и прохлада - от +17 до +22 градусов.

В четверг будет облачная с прояснениями погода, дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура останется в пределах +17,+20 градусов. В пятницу продолжатся небольшие и умеренные дожди, днем +16,+21 градусов тепла.

В выходные дни ожидаются небольшие осадки.