На Вологодчину идет циклон с дождями и похолоданием

Во вторник западные, а затем и центральные районы области окажутся под влиянием активного и обширного атлантического циклона, начнутся дожди, местами - грозы. Дневная температура будет высокой, но уже в среду температура будет падать.

А дожди придут в восточные районы области. За ними придет и прохлада - от +17 до +22 градусов.

В четверг будет облачная с прояснениями погода, дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура останется в пределах +17,+20 градусов. В пятницу продолжатся небольшие и умеренные дожди, днем +16,+21 градусов тепла.

В выходные дни ожидаются небольшие осадки.