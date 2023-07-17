Череповчанка доверилась новому знакомцу, а тот ее обманул

Доверчивая череповчанка стала жертвой мошенника. Она гуляла по ночному городу и познакомилась с мужчиной. К нему она прониклась доверием и решилась отметить знакомство. Женщина даже отдала ему телефон, чтобы тот расплатился за алкоголь. Но знакомец ушел в магазин и не вернулся. Женщина с разбитым сердцем отправилась в полицию. Сумму материального ущерба она оценила в 15 000 рублей.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, личность подозреваемого установлена, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье за "мошенничество". Задержанный поведал, что он отправился в магазин, но пришла мысль оставить телефон себе. А потом и вовсе сдал его в ломбард, выручив 3000 рублей.