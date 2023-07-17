Сладкоежка украл в вологодском магазине 40 шоколадок и все съел

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Вологде обратился представитель продовольственного магазина на улице Ленинградской. Мужчина сообщил, что при просмотре камер видеонаблюдения выявлен факт кражи. товара. Сумма ущерба составила 4200 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 18-летний вологжанин.

В полиции вологжанин рассказал, что зашел в магазин, дождался момента, когда поблизости никого не будет и забрал с полки порядка 40 упаковок шоколада. С ними он вышел из магазина. А позже все похищенное вологжанин съел.

По данному факту отделом дознания отдела полиции № 2 УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.