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НовостиПроисшествия17 июля 2023 5:42

Пенсионер с двумя ножами угрожал вологжанке убийством

Отношения у них были плохими
Евдокия САХАРОВА

В Бабушкинском округе Вологодской области пенсионер наведался к женщине, вооружившись двумя ножами. Он угрожал знакомой убийством. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по региону.

69-летний мужчина ранее неоднократно ссорился с местной жительницей. Однажды злоба его достигла предела, и он решил расправиться с женщиной. Увидев оружие в руках неприятеля, вологжанка обратилась в полицию.

Злоумышленника доставили в отдел, где он рассказал о личных неприязненных отношениях с дамой.

По факту угроз убийством было возбуждено уголовное дело, материалы отправлены в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы