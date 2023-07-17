В Верховажье 4-6 августа пройдет всероссийский фестиваль «Деревня – душа России»

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На 4-6 августа в Верховажском округе запланирован VIII всероссийский фестиваль «Деревня – душа России». Напомним, мультиформатный проект «Фестивальное лето» объединяет разножанровые и разноплановые фестивали, проходящие на территории Вологодской области в летнее время. Об этом сообщил портал культуры региона.

Направленность форума в этом году – сохранение и популяризация традиционной народной культуры. Участие в фестивале примут 20 ремесленников и 32 коллектива со всех концов страны. Их ждет круглый стол, этнообразовательные мастерские по народным ремеслам, фольклору, концерты, народные гуляния, братчина, интерактивные площадки, танцевальная программа, ярмарка изделий народных промыслов, соревнование сельских тружеников и многое другое.