На помощь потерявшему сознание 17-летнему юноше пришли вологжане

В вологодском автобусе стало плохо молодому человеку. Он потерял сознание прямо в салоне. Инцидент произошел в автобусе №42 утром 14 июля. Но на помощь пришли пассажиры. "Выражаю благодарность пассажирам автобуса № 42, которые 14 июля с девяти до 10 часов утра оказали первую помощь моему сыну, помогли выйти из автобуса, вызвали скорую помощь и находились рядом до приезда врачей. Огромное спасибо и крепкого вам здоровья!» — написала в группе «Онлайн Вологда» жительница Вологды Ольга.

Уже медики выяснили, что у молодого человека низкий сахар: «В машине скорой взяли кровь на сахар, сделали кардиограмму сердца. Измерили давление. Оказался очень низкий сахар – 3,9. Давление низкое – 95/60..."

По словам очевидца, на помощь 17-летнему юношу пришел молодой мужчина: "Он не растерялся, помог молодому человеку". Об этом пишет вологжанка Татьяна.