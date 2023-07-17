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НовостиПроисшествия17 июля 2023 5:19

12-летний вологжанин получил травмы, не справившись с мопедом

Транспортное средство опрокинулось
Евдокия САХАРОВА
Фото ГИБДД по Грязовецкому району

Фото ГИБДД по Грязовецкому району

В поселке Вохтога Грязовецкого округа произошло ДТП с участием маленького водителя мопеда. В минувшую субботу, 15 июля, у дома № 68 по Колхозной улице 12-летний мальчик не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось, ребенок получил травмы. Подробности инцидента сообщил ОГИБДД МО МВД "Грязовецкий".

Юношу с серьезными травмами доставили в Вологодскую детскую больницу. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку.

"Уважаемые родители! Не допускайте подобных ошибок, не разрешайте своим детям управлять автомототранспортом, ведь любая такая ошибка может обернуться непоправимой трагедией и стоить жизни и проблем со здоровьем ваших детей!" - отметили в ГИБДД.