В Вологодской области с воинскими почестями похоронили Алексея Тарасова

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В зоне СВО погиб военнослужащий Алексей Тарасов. О смерти земляка сообщила администрация Грязовецкого округа.

Алексей Тарасов погиб в спецоперации на Украине. В посёлке Вохтога состоялось прощание с ним. Воин похоронен со всеми воинскими почестями.

Слова соболезнования родным и близким погибшего выразил Роман Алексеев, начальник Вохтожского территориального управления:

«В этот день мы простились с нашим воином. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Алексея! Скорбим вместе с вами. Вечная слава бойцу!». Подробности гибели вологжанина не сообщаются.