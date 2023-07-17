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НовостиОбщество17 июля 2023 5:05

В Вологодской области с воинскими почестями похоронили Алексея Тарасова

Он погиб в зоне СВО
Иван Чухнин
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В зоне СВО погиб военнослужащий Алексей Тарасов. О смерти земляка сообщила администрация Грязовецкого округа.

Алексей Тарасов погиб в спецоперации на Украине. В посёлке Вохтога состоялось прощание с ним. Воин похоронен со всеми воинскими почестями.

Слова соболезнования родным и близким погибшего выразил Роман Алексеев, начальник Вохтожского территориального управления:

«В этот день мы простились с нашим воином. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Алексея! Скорбим вместе с вами. Вечная слава бойцу!». Подробности гибели вологжанина не сообщаются.