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НовостиОбщество16 июля 2023 14:09

В Вологде суд приостановил деятельность кафе, где отравились клиенты

Там выявлены множественные нарушения требований санитарного законодательства
Иван Чухнин

Суши-бар, где отравились посетители, прикрыли на 18 дней. Дело кафе «Yanki izakaya» было рассмотрено в Вологодском городском суде. Деятельность заведения, находящегося на Мира, 17, была приостановлена. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Вологодской области на своем сайте.

7 июля стало известно о госпитализации нескольких посетителей кафе. Оперативно Роспотребнадзор провел внеплановую проверку. Были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства.

Был составлен административный протокол в отношении ООО «Янки» по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Затем материалы дела были переданы в Вологодский городской суд.

В итоге суд признал общество виновным в административном правонарушении и в качестве административного наказания приостановил деятельность организации общественного питания на 18 суток.