Два человека пострадали, перевернувшись на вазовской "пятнадцатке" под Великим Устюгом

В Вологодской области произошло ДТП с 20-летним водителем. Авария случилась 15 июля, около часа дня на 17-ом километре трассы Великий Устюг – Палема – Луза. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По всей видимости, 20-летний водитель не справился с управлением с автомобилем ВАЗ-2115, авто съехал с дороги в кювет, машина опрокинулась. В результате травмы получили водитель и 28-летняя пассажирка автомобиля.

Водитель, по предварительным данным, получил сотрясение головного мозга, а разбил подбородок и получил ушиб грудной клетки. Он был доставлен в больницу. Его пассажирка с ушибами грудной клетки и предплечья также была доставлена в медицинское учреждение. Госпитализация не потребовалась.