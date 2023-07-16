В Вологодской области повсеместно горят бани

В Вологодской области горят бани. С начала года сгорели уже 149 частных бань. Об этом сообщили в региональном МЧС. Специалисты проанализировали причины ЧП.

Две трети пожаров случились из-за неправильного устройства или эксплуатации печей. Поэтому монтаж печи, советуют специалисты, лучше поручить профессионалу, знакомому с нормами пожарной безопасности.

Проверьте - расстояние от наружной поверхности печи или дымохода до стены должно быть больше 20 см.

Банная печь требует чистки, чтобы не вспыхнула сажа. На полу должен находиться предтопочный лист. Возле печи запрещено хранить горючие материалы, в том числе дрова.

И, главное, не оставлять затопленную печь без присмотра.