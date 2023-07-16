Умная и редкая как слон вологодская корова стала героиней интернета

Фото: «OnLine Кичменгский Городок».

Самостоятельная корова живет на Вологодчине. Ее часто видят автомобилисты - она ходит по обочине на пастбище и обратно. По общей оценке, она очень умная - знает правила дорожного движения. Это не мешает ей давать отличное - вкусное и жирное молоко.

Фотография коровы, идущей по обочине, появилась в сообществе «OnLine Кичменгский Городок».

«Это моя корова, пошла на пастбище. Она действительно супер, и молоко вкусное. Очень умная, сама ходит на пастбище и обратно», — пишет местная жительница Валентина.

Читатели паблика отреагировали: «Кормилица!», «ПДД соблюдает», «Какая ухоженная!», «Валя – хозяйка, любит животных и добрая к ним. И они отвечают умом», — пишут они.

Некоторые жалеют, что это редкое зрелище: «Теперь экзотика», «Сейчас одна идёт, а раньше шли стадом», «Последняя корова», «Вообще редкость, это как слон в наших широтах».

Впрочем, есть и такой комментарий: «Она не одна, за ней обычно и вторая идёт, в кадр не попала только», цитирует сайт Город Во.