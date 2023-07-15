Под Шексной из-за неудачного маневра у машины выбило колеса

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Шекснинском районе Вологодской области в субботу, 15 июля, около часа дня произошло ДТП. На 95-м километре автодороги Вологда – Тихвин – Р21 «Кола» 22-летний водитель автомобиля "Ford Sierra" при опережении транспортного средства с использованием полосы разгона-торможения не справился с управлением. В результате, машину занесло, она зацепила обочину и дорожный знак, иномарку развернуло на дороге. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Водителю диагностировали ушиб головы, 22-летний пассажир получил перелом руки, 21-летняя пассажирка получила ушибы. Пострадавших отправили на амбулаторное лечение.