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НовостиОбщество15 июля 2023 16:38

Глава Вологодской области поздравил металлургов с профессиональным праздником

Олег Кувшинников сам начинал свою карьеру на заводе
Евдокия САХАРОВА
Фото со страницы губернатора

Фото со страницы губернатора

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поздравил металлургов региона с профессиональным праздником. Чиновник отметил, что для него этот день тоже особенный. Как потомственный металлург, он сам прошел этот путь, отработав 20 лет на заводе.

«Уважаемые работники и ветераны отрасли, благодаря вашему труду развивается не только металлургия, но и экономика Вологодчины, социальная сфера. С праздником вас, люди стали»! – написал на своей странице в соцсети Олег Кувшинников