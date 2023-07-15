Глава Вологодской области поздравил металлургов с профессиональным праздником

Фото со страницы губернатора

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поздравил металлургов региона с профессиональным праздником. Чиновник отметил, что для него этот день тоже особенный. Как потомственный металлург, он сам прошел этот путь, отработав 20 лет на заводе.

«Уважаемые работники и ветераны отрасли, благодаря вашему труду развивается не только металлургия, но и экономика Вологодчины, социальная сфера. С праздником вас, люди стали»! – написал на своей странице в соцсети Олег Кувшинников