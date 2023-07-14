В Череповце 15 июля из-за концерта перекроют улицу Мамлеева

В Череповце в субботу, 15 июля, с 10 утра до 11 вечера улица Мамлеева будет перекрыта от улицы Парковой до проспекта Строителей. Движение будет ограничено в связи с концертом на площади Молодежи ко Дню металлурга, который пройдет с 19:30 до 23:00.

«Будет выставлена крупногабаритная техника для ограничения проезда, организуют дежурство полицейских для регулировки движения. Просим жителей улицы Мамлеева выезжать из дворов и заезжать к домам через Парковую и проспект Строителей. Пожарных, скорую помощь и другие спецслужбы будут пропускать», — сообщил начальник отдела транспорта департамента ЖКХ Иван Серов.

Напомним, День металлурга традиционно отмечается в третье воскресенье июля.