В Вологде стадион "Витязь" готов к открытию

Фото со страницы губернатора

В Вологде после долгой реконструкции к открытию готов стадион «Витязь». Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 14 июля рассказал в соцсетях, что официальное разрешение получено сегодня.

«Проведена огромная работа. Современный спортивный объект был модернизирован за счет средств областного бюджета с привлечением федерального финансирования в рамках нацпроекта «Демография». Футбольное поле XXI века с современным покрытием, подогревом и крытыми трибунами позволит «расширить» футбольный сезон, а также принимать соревнования всероссийского уровня», - поделился глава региона.

Уже на следующей неделе спортсмены начнут свои тренировки.

Во время официального открытия «Витязя» пройдет большой спортивный праздник, куда будут приглашены именитые спортсмены. Также в рамках праздника состоится матч по футболу.