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НовостиПроисшествия14 июля 2023 16:04

В одном из лифтов Вологды проехался пьяный мужчина с пистолетом

Он был одет в футболку с логотипом частной военной компании
Евдокия САХАРОВА
Кадр baza.net

Кадр baza.net

В Вологде жители дома №80а по улице Гагарина были шокированы кадрами с камеры наблюдения в собственном лифте. На видео попал нетрезвый мужчина с пистолетом в руке. Он вынул оружие их кобуры и проверил его. После силы вологжанина покинули, он потерял равоновесие и лег прямо в лифте. На футболке у уставшего мужчины виднеется символика частной военной компании.

Что именно мужчине надо было в доме с пистолетом в руке, неизвестно. Ранее другой мужчина в камуфляже с пистолетом напугал жителей Вологодского округа на детской площадке. Претензий у полиции к нему не возникло.