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НовостиПроисшествия14 июля 2023 15:52

Вологжанка устроила променад по проезжей части

Автолюбители тактично притормаживали
Евдокия САХАРОВА

В Вологде 14 июля заметили странную женшину. Она шла по одной из улиц города вооружившись палкой. Правда для прогулки она почему-то выбрала середину проезжей части.

Очевидцы выложили ролик с жительницей областной столицы в паблик «Онлайн Вологда». Вологжане предположили, что женщина находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо у нее произошло обострение психического заболевания.

«По дороге идет женщина, похоже, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и размахивает палкой. Я просто в шоке!» — написал в соцсетях автор ролика.