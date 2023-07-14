Вологодчина из зеленого региона превратилась в зону экологического неблагополучия

В Вологодской области назрела проблема с качеством воды в водоемах. Санитарные врачи запрещают купаться.

В Вологодской области купаться официально разрешено только на 9 пляжах, причем 5 из них в летних детских лагерях. По крайней мере, так сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты ведомства в июне взяли пробы воды с 29 мест купаний Вологодчины. После проведения исследований специалисты заявили: качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям на пляжах, расположенных вдоль следующих водоемов: река Сухона (Великий Устюг и Сокол), река Юг (Кич-Городок и Никольск), река Шексна (Ломоносовский и Зашекснинский пляжи в Череповце), река Сивец (Кадуй), река Молога (Устюжна), река Вожега (деревня Задорожье, река Кубена (Чирково, Устье и Харовск), а также пляжи на реке Угла в Шексне и на реке Чагодоща в Чагоде.

Купаться там запрещено.

На 13 июля санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям выданы следующим пляжам:

"Озерки" (оз. Шолпинское, д. Большие Озерки, Сокольский округ),

"Жемчужина Мологи" (р. Молога, д. Вешняки, Череповецкий район),

"Лесная сказка" (р. Вочкомка, д. Харламовская, Череповецкий район),

"Искра" (р. Талица, д. Харламовская, Череповецский район),

"Корабелы Прионежья" (оз. Тудозеро, д. Щекино, Вытегорский район);

г. Кириллов (оз. Сиверское, центральный пляж со стороны ул. Базарная),

г. Череповец (р. Шексна, пляж "Первомайский-1"),

г. Череповец (р. Шексна, пляж "Первомайский-2"),

г. Вологда (р. Вологда, парк Мира).

В Роспотребнадзоре рекомендуют населению купаться только на тех водоемах, в которых вода соответствует требованиям санитарного законодательства.