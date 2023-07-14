Вологодская электричка будет делать дополнительную остановку

Пригородные поезда, которые в дачный сезон по субботам и воскресеньям курсируют по маршруту Вологда – Бабаево, с 15 июля будут делать остановку на 588-м километре. Об этом сообщает «Северная пригородная пассажирская компания».

Делается это по слезным просьба вологжан, и, как сообщили в компании, «для повышения качества обслуживания пассажиров».

Поезда будут ходить по данному маршруту до 1 октября.

Поезд № 6049 Вологда 1 – Бабаево отправляется утром в 6:00, прибывает в 10:54, а поезд № 6050 Бабаево – Вологда 1 отправляется ближе к вечеру - в 16:19 и прибывает на станция Вологда -1 в 21:10.

Однако могут быть изменения.

«Обращаем внимание пассажиров, что в связи с проведением плановых ремонтно-путевых работ у поезда № 6050 Бабаево – Вологда 1 изменится расписание, и 23 июля, 13 и 19 августа он прибудет на конечную станцию в 21:33», — добавили в «СППК».