Доходы бюджета Вологодчины увеличились на 3,6% с начала года

Со страницы губернатора

За первую половину 2023 года поступления в бюджет Вологодской области увеличились на 3,6% - до 78,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона. Увеличились сборы всех бюджетообразующих налогов - на прибыль организаций, НДФЛ, налога на имущество организаций.

Положительная динамика наблюдается по основным бюджетообразующим налогам: налогу на прибыль организаций и НДФЛ. Плюс к уровню прошлого года составил 4,9% и 2,3% соответственно. Наибольшие темпы прироста показал налог на имущество организаций - 21,9%. В плановом режиме поступают налоги от субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансовая поддержка из федерального бюджета увеличилась на 11,1%, до 11,3 млрд рублей, это 14% доходов бюджета области. Рост доходов позволил обеспечить и увеличение расходов, на 15,7%. Обеспечены расходы на меры социальной поддержки, финансирование учреждений социальной сферы, капитальные вложения, реализацию нацпроектов и губернаторских программ. В целом консолидированный бюджет исполнен с профицитом. План по доходам исполняется опережающими темпами по сравнению с нормативным уровнем.

С учетом принятых в июне поправок доходная часть бюджета области на 2023 год составит 115 млрд рублей, расходная - 141 млрд рублей. Дефицит - 26 млрд рублей, он в полном объеме обеспечен остатками средств на счете областного бюджета на начало года.