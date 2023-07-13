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НовостиОбщество13 июля 2023 17:29

Вологжане задолжали 178 млн рублей за свет

Северная сбытовая компания активно отключает должников от своих услуг
Евдокия САХАРОВА

Северная сбытовая компания сообщила, что долг жителей Вологодской области за электричество составил более 170 млн. рублей. В июне уведомления о задолженности получили более 10 тысяч жителей. Рекордсменами стали: житель деревни Прохорово Вологодского округа, сжегший света на 97 тысяч рублей; житель улицы Дубровская из Вологды — 88,5 тысячи рублей; потребитель из деревни Нагорье Вологодского округа — 77,6 тысячи рублей; абоненты из деревни Городище и села Ильинское Череповецкого района — 74,1 тысячи рублей и 68,7 тысячи рублей соответственно.

"Уведомление об отключении может быть направлено Почтой России, сообщено по телефону с записью разговора, либо напечатано в квитанции на оплату электроэнергии. Оно направляется (или сообщается по телефону) один раз*. ССК рекомендует следить за информацией, размещённой в счёте на оплату, не игнорировать звонки и сообщения о задолженности. После получения уведомления у должника есть 20 дней для того, чтобы добровольно погасить задолженность и не остаться без света, а также избежать лишних расходов по оплате услуги подключения. В реестр на отключение попадают лицевые счета с долгом, превышающим двухмесячный размер платы, рассчитанной по нормативам потребления электроэнергии. Восстановить электроснабжение возможно только при полном погашении долга", - комментируют в сбытовой компании.

Непательщика придется также оплатить услуги отключения/подключения - сумма составит до 3 тысяч рублей.

«При несогласии с начисленной в квитанции суммой не стоит ждать уведомления и запускать ситуацию: абоненту лучше обратиться в ближайшее подразделение ССК, либо написать сообщение на сайте sevesk.ru, в личном кабинете lk.sevesk.ru, в группе «ВКонтакте» vk.com/energosbyt35 или по электронной почте vopros@sevesk.ru, и сверить расчёты», - рекомендует начальник управления по работе с клиентами ООО «Северная сбытовая компания» Сергей Зайцев.

Об оплате задолженности после получения уведомления (до отключения) необходимо сообщить в ССК любым удобным способом, приложив чек об оплате.