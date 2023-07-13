Вологжане задолжали 178 млн рублей за свет

Северная сбытовая компания сообщила, что долг жителей Вологодской области за электричество составил более 170 млн. рублей. В июне уведомления о задолженности получили более 10 тысяч жителей. Рекордсменами стали: житель деревни Прохорово Вологодского округа, сжегший света на 97 тысяч рублей; житель улицы Дубровская из Вологды — 88,5 тысячи рублей; потребитель из деревни Нагорье Вологодского округа — 77,6 тысячи рублей; абоненты из деревни Городище и села Ильинское Череповецкого района — 74,1 тысячи рублей и 68,7 тысячи рублей соответственно.

"Уведомление об отключении может быть направлено Почтой России, сообщено по телефону с записью разговора, либо напечатано в квитанции на оплату электроэнергии. Оно направляется (или сообщается по телефону) один раз*. ССК рекомендует следить за информацией, размещённой в счёте на оплату, не игнорировать звонки и сообщения о задолженности. После получения уведомления у должника есть 20 дней для того, чтобы добровольно погасить задолженность и не остаться без света, а также избежать лишних расходов по оплате услуги подключения. В реестр на отключение попадают лицевые счета с долгом, превышающим двухмесячный размер платы, рассчитанной по нормативам потребления электроэнергии. Восстановить электроснабжение возможно только при полном погашении долга", - комментируют в сбытовой компании.

Непательщика придется также оплатить услуги отключения/подключения - сумма составит до 3 тысяч рублей.

«При несогласии с начисленной в квитанции суммой не стоит ждать уведомления и запускать ситуацию: абоненту лучше обратиться в ближайшее подразделение ССК, либо написать сообщение на сайте sevesk.ru, в личном кабинете lk.sevesk.ru, в группе «ВКонтакте» vk.com/energosbyt35 или по электронной почте vopros@sevesk.ru, и сверить расчёты», - рекомендует начальник управления по работе с клиентами ООО «Северная сбытовая компания» Сергей Зайцев.

Об оплате задолженности после получения уведомления (до отключения) необходимо сообщить в ССК любым удобным способом, приложив чек об оплате.