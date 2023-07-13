На Вологодчине к концу года дополнительно отремонтируют еще 78 км дорог

Фото со страницы губернатора

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил в соцсетях радостную новость.

"Вологодчина работает на опережение! Еще 78 км дорог дополнительно отремонтируем в 2023 году благодаря федеральной поддержке. О ремонте объектов в регионе за счет бюджетных кредитов доложил заместителю Председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину по ВКС. Нашей области выделено 2,75 млрд рублей. Значительная часть этих средств будет направлена на строительство Некрасовского моста. Кроме того, за счет федерального финансирования до конца года завершим ремонт 13 региональных дорог. Идем четко по графику", - поделился глава региона.

Ремонт 13 дорог в восьми муниципалитетах:

- Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец (2 этап, Череповецкий район);

- Подъезд к д. Солманское-Тоншалово (Череповецкий район);

- Подъезд к с. Куркино (Вологодский округ);

- Новатор-Подсосенье-Шиленга (Великоустюгский округ);

- Урень-Шарья-Никольск-Ширяево (1 этап, Великоустюгский округ);

- Урень-Шарья-Никольск-Ширяево (2 этап, Великоустюгский округ);

- Ерохово-Избоищи-А-114 (Чагодощенский округ);

- Тотьма-Усть-Царева (Тотемский округ);

- Тотьма — Никольск (Тотемский округ);

- Никольск – Осиново (Никольский округ);

- Кириллов-Горицы (1 этап, Кирилловский округ);

- Кириллов-Вогнема (Кирилловский округ);

- Бабаево – Торопово (2 этап, Бабаевский округ).