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НовостиПроисшествия13 июля 2023 13:59

Под Вологдой автомобиль БМВ скинул "Ниссан" в кювет

Пострадали находившиеся в машине люди
Иван Чухнин
Автомобиль получил кузовные повреждения.

Автомобиль получил кузовные повреждения.

ДТП с двумя иномарками и полетом в кювет случилось 13 июля, в 11:15 на седьмом километре автодороги Вологда – Ростилово.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, 47-летний водитель автомобиля БМВ перестраивался из полосы разгона-торможения влево. При этом он не уступил дорогу Ниссану. Произошло столкновение. Авто "Ниссан" под управлением мужчины 1977 года рождения от удара слетел с проезжей части в кювет. Пострадали люди: водитель Ниссана и его 38-летний пассажир. С подозрением на черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга они были доставлены в больницу.