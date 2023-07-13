Президент страны Владимир Путин наградил 14 череповчан

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В день металлурга стало известно, что за вклад в развитие промышленности и многолетнюю добросовестную работу президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» 14 череповчан.

Среди них как руководители, так и рабочие разных специальностей.

Награды вручены им за вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу. Имена отмеченных тружеников появились в СМИ.

Это:

- Возисова Андрея Петровича – специалиста производства плоского проката публичного акционерного общества «Северсталь»;

- Гущина Вячеслава Анатольевича – слесаря-ремонтника (бригадира) производства плоского проката ПАО «Северсталь»;

- Ишова Алексея Михайловича – заместителя начальника производства по технологии и оперативной работе коксоаглодоменного производства ПАО «Северсталь»;

- Mатвеева Сергея Александровича – заместителя начальника управления главного энергетика по оперативной работе, главного энергетика управления ПАО «Северсталь»;

- Мишнева Петра Александровича – директора по техническому развитию и качеству филиала «Российская сталь» АО «Северсталь менеджмент»;

- Новикова Дмитрия Леонидовича – начальника управления дирекции по крупным инвестиционным проектам ПАО «Северсталь»;

- Силина Евгения Викторовича – специалиста центра «Промсервис» ПАО «Северсталь»;

- Сурикова Сергея Павловича – старшего резчика холодного металла производства сортового и трубопрофильного проката ПАО «Северсталь»;

- Тараторина Александра Алексеевича – старшего дозировщика горячего возврата коксоаглодоменного производства ПАО «Северсталь»;

- Татаринского Дмитрия Владиславовича – монтажника оборудования металлургических заводов и бригадира центра «Домнаремонт» ПАО «Северсталь»;

- Хлобыстова Андрея Васильевииа – машиниста тепловоза управления транспорта ПАО «Северсталь»;

- Храброва Виктора Николаевича – котельщика машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» ПАО «Северсталь»;

- Щеглева Александра Николаевича – оператора поста управления стана горячей прокатки производства плоского проката ПАО «Северсталь»;

- Эктова Дмитрия Михаиловича – огнеупорщика центра «Промсервис» ПАО «Северсталь».