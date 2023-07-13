Прокурором Грязовецкого района стал Александр Поздеев

Фото: Алексей Поздеев, Прокуратура Вологодской области.

Приказом Генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором Грязовецкого района назначен советник юстиции Александр Поздеев. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, он будет исполнять обязанности пять лет.

До назначения Александр Алексеевич с ноября 2018 года занимал должность прокурора Усть-Кубинского района. Стаж работы его в прокуратуре - 13 лет. Начинал он в 2010 году с должности помощника прокурора Устюженского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей не раз поощрялся наградами Генпрокурора РФ и прокурором области.