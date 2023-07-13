Дружба вологжан с дикими животными может закончится плачевно

Фото: Облохотдепартамент "ВКонтакте".

Жителей Вологодской области предупредили об опасности лис и других диких животных. Специалисты просят вологжан держаться подальше от диких животных. Они могут быть смертельно опасны.

Летом на даче и на природе люди часто встречаются с дикими зверями. Чаще всего к людям выходят лисы. Они ищут пропитание на свалках и помойках. А некоторые граждане сами начинают их прикармливать. И звери селятся неподалеку от человека, при этом представляя реальную угрозу жизни и здоровью. Лисы - основные источники распространения бешенства, одного из смертельных заболеваний. В деревни стали наведываться и медведи, кабаны.

Специалисты предупреждают: если вы заметили дикое животное вблизи населенного пункта, не следует провоцировать его на агрессию, ни в коем случае не нужно подкармливать и пытаться самостоятельно отпугивать зверя.

Самое верное решение в такой ситуации – незамедлительно оповестить Облохотдепартамент по телефону единой службы спасения – «112» или горячей линии 8(8172) 23-00-88.

Бешенство в регионе стараются профилактировать. Шестой год на территории Вологодской области шестой год проводится иммунизация диких плотоядных животных.

- Ежегодно весной и осенью в лесах раскладывается около миллиона доз приманок с антирабической вакциной. Это специальные брикеты, внутри которых находится капсула с препаратом. Раскусывая брикет, животное получает необходимую дозу для иммунизации, - пояснил заместитель губернатора Михаил Глазков. - За весь период иммунизации в вологодских лесах охотоведы совместно ветеринарными службами разложили приманки, содержащие 4,5 миллиона доз вакцины.