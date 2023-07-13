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НовостиОбщество13 июля 2023 10:10

В Череповце на общественной остановке появилось 50 информационное табло

Череповчане могут узнать время прихода их автобуса и время в пути
Иван Чухнин
Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Мэр Череповца Вадим Германов рассказал, что еще одно интерактивное табло появилось в городе. В Северном районе у «Поликлиники» установлен 50 экран с необходимой информацией. Так проходит цифровизация остановок автобусов и трамваев.

Мэр Вадим Германов пояснил, что подобный уровень сервиса череповчане могли наблюдать только в Санкт-Петербурге или Москве. Теперь же прогресс пришел и в их родной город. Пассажиры теперь могут легко понять о том, как скоро приедет их автобус, можно точно рассчитать время, которое потребуется на дорогу. На тех остановках, где электронные табло не установили, размещены специальные QR-коды.

"Таким образом, за несколько лет вопрос «Ждать или не ждать автобус» потерял свою актуальность,"- резюмировал градоначальник.