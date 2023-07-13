В Шексне водитель грузовика напился, сел за руль и сбил несколько яблонь

Водитель грузовика сломал несколько яблонь у шекснинского кафе. Сотрудники Росгвардии задержали его. Он был пьян.

Как оказалось, мужчина поставил свой грузовик на парковку у кафе на федеральной трассе и отправился в кафе выпить и закусить. А затем сел за руль, начал движение, однако не справился с управлением и допустил наезд на деревья. Яблони, высаженных на участке возле заведения, были сломаны. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

35-летний задержанный не смог пояснить, почему поехал пьяным. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.