Череповчанка была обманута на 219 тысяч рублей при покупке путевок в санаторий на море

36-летняя жительница поселка Тоншалово Череповецкого района покупала путевки в санаторий. Но ее обманули.

Череповчанка решила купить путевки на всю семью на сайте санатория на южном побережье. Подобрав лечебное учреждение, она не заметила, как перешла на фальшивый сайт санатория. Где и связалась с администратором. Он пояснил как произвести оплату путевки. Выполнив его указания, она 215 тысяч рублей. А спустя время заметила, что бронь не подтверждена. Администратор сайта пояснил, что их денежные средства «заморожены», чтобы их вывести необходимо пройти по ссылкам и подтвердить оплату. Но на сайте снова потребовали оплату. Только так женщина поняла, что это мошеннические действия.

По факту возбуждены уголовные дела по статье Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество».