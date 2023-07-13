В Вологде в курятнике поселился ястреб, воровавших птиц

На наглого воришку пришлось накинуть сеть. ВКонтакте, Облохотдепартамент.

В Вологде в одном из курятников хозяйничал ястреб. Он весь июнь воровал кур. Хозяин обратился за помощью к специалистам в Облохотдепартамент.

На место поехали охотоведы. Ястреба застали на боевом посту - он сидел на насесте среди куриц. Специалистам пришлось его выдворить.

«Охотоведы Егор Копченко и Сергей Смирнов поймали ястреба с помощью сачка и доставили пернатого в естественную среду. Ни курятник, ни город не место для дикой птицы. Но кажется всем своим видом ястреб давал понять,что он не рад «спасателям домашних курочек». Надеемся пернатый хищник не запомнил дорогу и в городе его больше не встретят», - сообщается на странице Облохотдепартамента ВКонтакте.