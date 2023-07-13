В Вологодской области не могут получить заработанное более тысячи человек

Задолженность по зарплатам в Вологодской области за год снизилась на 6,1%. об этом сообщает областная прокуратура. С начала года удалось погасить в полном объеме задолженность у шести организаций региона на общую сумму почти пять миллионов рублей.

В реестре должников на 1 июля 2023 года числится 10 организаций с общей суммой задолженности 72,7 миллиона рублей. Зарплату в полном объеме не получили 1026 работников. Организации находятся в стадии банкротства или ликвидации.

В списке - организации Вологодского и Устюженского округов, Вологды и Череповца. Больше всего долгов перед работниками накопили строительные организации, агропромышленные фирмы и компании обрабатывающего производства.

Невыплата заработной платы работодателем является грубым нарушением трудовых прав работников. О фактах задержки или невыплаты заработной платы работники могут сообщать по телефону «горячей линии» Департамента труда и занятости населения области (88172) 23-02-25, напоминает пресс-служба Правительства области.