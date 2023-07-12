Женщина при столкновении с трактором вылетела в кювет и врезалась в дерево под Вологдой

УМВД по Вологодской области.

В Вологодском округе в результате ДТП пострадала женщина. 12 июля около 12:55 на 68 километре автодороги Вологда – Медвежьегорск произошла авария. По предварительным данным, женщина 1995 г.р., управляя автомашиной Тойота, при обгоне не выдержала безопасный боковой интервал и допустила столкновение с трактором "Беларус" под управлением мужчины 1963 г.р.. После столкновения ее машина выехала на полосу встречного движения, съехала в кювет и остановилась, лишь столкнувшись с деревом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель. С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга она доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято решение.