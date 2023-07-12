В Соколе на мусорном полигоне сгорела техника

От бульдозера остался оплавленный металл. Фото: МЧС.

В Соколе случился пожар на свалке. Сообщение о возгорании поступило 11 июля в 15 часов 29 минут. В Станционном переулке на полигоне бытовых отходов загорелся бульдозер. Общая площадь пожара – 6 кв. м. Сгорел моторный отсек, внутренняя отделка салона, приборная панель. Повреждено лакокрасочное покрытие бульдозера. Участие в ликвидации приняли всего две единицы техники, 6 человек личного состава. Предварительная причина ЧП: недостаток изготовления электрооборудования транспортного средства.