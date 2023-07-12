Мужчина из Вожеги схватил в магазине школьницу и поплатился

В Вожеге 34-летний мужчина схватил прямо в магазине схватил школьницу, в которую был влюблен. 15-летняя девочка не отвечала ему взаимностью. Подробности инцидента сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел феврале 2023 года. Вологжанка пришла в магазин, чтобы приобрести музыкальные колонки, но их в продаже не оказалось. Она уже направилась к выходу, как вдруг ее схватил за руки работник магазина. Произошла словесная перепалка, девушка пыталась вырваться. Мужчина отпустил школьницу только после того, как она закричала. Пострадавшая обратилась в полицию.

Как выяснилось, мужчина давно признавался ей в любви и оказывал знаки внимания, но безуспешно.

"После случившегося у девочки сильно болели руки, и ей пришлось проходить амбулаторное лечение. Кроме того, она длительное время испытывала чувство страха и унижения. Мужчина вину не признал, пояснил, что во время разговора слегка дотронулся рукой до ее предплечья. Постановлением мирового судьи Вологодской области по судебному участку №47 мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.1.1 КоАП РФ «Побои» и ему было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей", - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Вожегодский районный суд, учитывая имущественное положение ответчика, взыскал с мужчины в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 20000 рублей. Работу вологжанин потерял.