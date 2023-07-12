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НовостиОбщество12 июля 2023 11:57

В Череповце ребенок укусил стоматолога и получил по лицу

Мальчик не смог сидеть спокойно
Евдокия САХАРОВА

В городе металлургов мальчик покусился на стоматолога. Об инциденте сообщил портал ГородЧе. В одной из клиник на углу проспекта Победы и улицы Вологодской зубной врач работал с ребенком. Несовершеннолетний пришел на прием с бабушкой. Но ребенок не хотел спокойно сидеть во время лечения. В конце-концов он укусил врача и получил в ответ пощечину.

Администрация клиники извинилась за инцидент и вернула деньги. По словам сотрудников, врач-стоматолог, проводивший лечение, давно работает с детьми, с ним проведен серьезный разговор, но увольнять его не будут. Так пишет издание.

Родителям ребенка в клинике посоветовали обратиться в полицию для дальнейших разбирательств.