Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 11:56

В Соколе полиция отыскала телефон, потерянный в парке

Его забрала женщина с коляской
Иван Чухнин

В Соколе молодой человек потерял телефон в парке. Вернувшись, он не нашел его там и отправился в полицию.

В дежурной частиь МО МВД России «Сокольский» приняли его заявление. Чтобы проверить криминальную версию событий, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что свой телефон мужчина оставил на скамейке и его подобрала женщина с коляской.

Во время поквартирного обхода участковые уполномоченные полиции установили женщину и пообщались с ней. Сокольчанка сказала, что подобрала гаджет и собралась отнести его в отдел полиции. Но перед этим зашла домой. Женщина передала телефон полицейским. А те - молодому человеку.

«Прошу поощрить Вашими правами участковых уполномоченных полиции Альбину Андронову и Сергея Репина. Выражаю огромную благодарность этим сотрудникам!», - написал счастливый сокольчанин начальнику УМВД России по Вологодской области Павлу Серову.