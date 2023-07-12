В Соколе полиция отыскала телефон, потерянный в парке

В Соколе молодой человек потерял телефон в парке. Вернувшись, он не нашел его там и отправился в полицию.

В дежурной частиь МО МВД России «Сокольский» приняли его заявление. Чтобы проверить криминальную версию событий, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что свой телефон мужчина оставил на скамейке и его подобрала женщина с коляской.

Во время поквартирного обхода участковые уполномоченные полиции установили женщину и пообщались с ней. Сокольчанка сказала, что подобрала гаджет и собралась отнести его в отдел полиции. Но перед этим зашла домой. Женщина передала телефон полицейским. А те - молодому человеку.

«Прошу поощрить Вашими правами участковых уполномоченных полиции Альбину Андронову и Сергея Репина. Выражаю огромную благодарность этим сотрудникам!», - написал счастливый сокольчанин начальнику УМВД России по Вологодской области Павлу Серову.