Череповчанка пошутила над спасателями, заявив, что ее бабушка при смерти

В Череповце малолетняя местная жительница неудачно пошутила над спасателями. Она с подругой позвонила на номер 112 и рассказала, что ее бабушка умирает, потом бросила трубку. Когда служба спасения пыталась дозвониться до них, те сбрасывали звонок. Чуть позже девочка решила еще раз набрать 112. В этот раз она заявила, что находится в заброшенном здании и ей нужна помощь.

Спецслужбам не составило труда вычислить шутницу. Теперь ее мама привлечена к административной ответственности. Девочку отправили на комиссию по делам несовершеннолетних. Объяснить свой поступок школьница не смогла, просто молчала.

Девочку предупредили о недопустимости совершения противоправных действий, а ее маму — о необходимости усилить контроль за поведением дочери.