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НовостиОбщество12 июля 2023 11:45

Губернатор области сообщил журналистам, что 4000 вологжан находится в зоне СВО

А Вологодская область - прифронтовая территория
Иван Чухнин

Губернатор Вологодской области сообщил, что 4000 вологжан находятся в зоне СВО. Такая цифра прозвучала на инфофоруме, где собрались журналисты со всей области 11 июля.

Также губернатор признал: "Мы тоже практически прифронтовая территория, потому что беспилотники летят уже над Москвой. И нам надо научиться с этим жить".

Кроме того, Олег Кувшинников с участниками форума отметил, что санкции пришли в Россию навсегда: "Это навсегда. Мы прекрасно должны понимать и осознавать, что санкции навсегда. Что тектонический разрыв между Россией и Западом, как минимум, на ближайшие десятилетия, а, может быть, даже столетия".

Инфофорум Союза журналистов России посвящался работе региональных СМИ в условиях ведения информационной войны.