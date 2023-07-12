В Вологодской области знакомая украла у мужчины деньги из сахарницы, которая стояла в серванте

У жителя Белозерского района 1955 года рождения пропали 12 тысяч рублей. Полиции он сообщил, что пенсию он хранил в стеклянной сахарнице, которая стоит в серванте. Припомнил он и гостью, что приходила утром. Она попросила напоить его чаем. Но когда же он вернулся с кухни, гостья сказала, что пойдет домой.

Гостью 1976 г.р. задержали. Она призналась, что пока пенсионер был на кухне, она прошла в комнату и похитила часть денег из заначки. Ей они были нужны.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Белозерский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции данной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.