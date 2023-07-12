В Кириллове мастер с чужого телефона списал 82 тысячи рублей

В Кириллове сотрудники полиции раскрыли кражу - более 80 тысяч рублей с банковской карты Вор воспользовался телефоном коллеги по работе. Пострадавшая поспешила в дежурную часть ОМВД России по Кирилловскому району. Женщина рассказала, что на её телефон пришли смс-сообщения о списании денег. По ее просьбе банк предоставил выписку, что с её банковского счета списано 82 000 рублей. Выяснилось, что все операции по переводу денег были осуществлены с её телефона.

Сотрудники уголовного розыска установили, что накануне женщина давала свой телефон своему коллеге по работе, чтобы тот отремонтировал его. Ранее она уже обращалась к нему с такими проблемами, так что полностью ему доверяла.

Однако, мужчина 1987 г.р. был не так прост. В полиции он признался, что имея доступ к телефону, он воспользовался личным кабинетом онлайн банка и совершил несколько переводов на свой счет. Так он пытался погасить свои долги.

По данному факту следователем следственного отдела ОМВД России по Кирилловскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража с банковского счета). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.