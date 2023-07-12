Юнармейцы из Вологды вошли в пятерку лучших на Всероссийской военно-патриотической игре «Победа»

Фото: Администрация Вологды.

Мэр Вологды Сергей Воропанов встретился и поздравил с прекрасным результатом юнармейцев. Они стали призерами Всероссийской военно-патриотической игры «Победа-2023».

Состязания проходили в Подмосковье. Ребята из Вологды заняли призовое пятое место среди 85 команд со всей страны. это отличный результат.

Вологодскую область представляла десять юнармейцев из школ №29, 17 и 18 города. За призовое место ребята получили сертификат на сумму 65 тысяч рублей. А командир отряда Татьяна Федичева была отмечена специальным ценным призом Министерства обороны РФ как один из лучших командиров, приведших команду к победе.

В прошлом году ребята были 13-ми.

"Среди более чем 1000 юношей и девушек из 85 регионов страны, участвующих в соревновании, наша команда представляла не только город Вологду, но и всю Вологодскую область... Спасибо наставникам и родителям за поддержку!», - отметил, поздравляя юнармейцев, Мэр Вологды Сергей Воропанов.