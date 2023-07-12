В Вологде на монтаж и демонтаж главной новогодней ели готовы потратить 700 тысяч рублей

Фото: Людмила Егорова, ВКонтакте.

Летом станет известно сколько будет стоить установка новогодней елки в Вологде на пока неотремонтированной площади Революции. Администрация города готова на это потратить около 700 тысяч рублей. За эти деньги необходимо не только смонтировать красавицу в виде металлического каркаса и искусственной хвои, но почистить площадку, украсить, осветить, а потом и демонтировать. Словом, дел не на один день и без привлечения спецтехники не обойтись. Гирлянды и украшения в этом году покупать для нее пока не собираются. А конкурс на монтаж и демонтаж ели в Вологде уже объявлен.

Результаты конкурса будут известны 18 июля.